“نزاهة”: القطاع الخاص محور اساسي في اي استراتيجية لمكافحة الفساد

“نزاهة”: القطاع الخاص محور اساسي في اي استراتيجية لمكافحة الفساد

أكد مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس ان القطاع الخاص يعد محورا اساسيا في اي استراتيجية لمكافحة الفساد.

وقال رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة عبدالحميد الحمر في كلمة له خلال حلقة نقاشية بعنوان (دور مراقب الحسابات في مكافحة الفساد) نظمتها (نزاهة) ان الهيئة تسعى لتطوير المهارات الرقابية بالتدقيق المحاسبي واشراك القطاع الخاص في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين ان مهنة مراقب الحسابات تصاحبها تحديات متعلقة بتضارب المصالح ولا يمكن جذب المستثمر الاجنبي إلا عند وجود بيئة مالية صالحة ومتوافقة مع المعايير والقوانين الدولية.

رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد الحمر

وذكر ان هذه الحلقة النقاشية تأتي استكمالا لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وخصوصا في محور القطاع الخاص.

واوضح ان القطاع الخاص هو احد طرفي المعادلة في مكافحة الفساد سواء كان محفزا او ضحية للفساد مبينا أن الحلقة النقاشية تتضمن مراجعة الاطر القانونية لدور مراقب الحسابات ومدى مواكبتها للتجارب والممارسات الدولية الناجحة.

حضور الحلقة النقاشية بعنوان (دور مراقب الحسابات في مكافحة الفساد) التي نظمتها (نزاهة)