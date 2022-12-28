صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة

28 ديسمبر، 2022
0 13 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
28 ديسمبر، 2022
0 13 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله

28 ديسمبر، 2022

“العدل”: صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة

28 ديسمبر، 2022

وزارة الاعلام: 100 بالمئة نسبة الإنجاز في أغلب أعمالنا المدرجة بالخطط التشغيلية لعام 2022

28 ديسمبر، 2022

المواصلات: بدء صرف رصيد بدل الإجازات لـ 807 موظف الأسبوع المقبل

28 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى