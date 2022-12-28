روسيا: الاعتراف بسيادتنا على الاقاليم الاربعة شرطا للمفاوضات حول اوكرانيا

روسيا: الاعتراف بسيادتنا على الاقاليم الاربعة شرطا للمفاوضات حول اوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء ان الاعتراف بسيادة روسيا على اربعة اقاليم يعد شرطا لا بد منه للمفاوضات الدبلوماسية لتسوية النزاع مع اوكرانيا.

واضاف لافروف نقلا عن وكالة (تاس) الروسية للانباء “اننا مستعدون للمفاوضات بشرط ان يتم الاقرار بسيادة روسيا على الاقاليم الاربعة التي انضمت الي روسيا”.

واوضح ان بلاده تطالب كذلك ضمن شروطها بضرورة ضمان امن روسيا بكامل اراضيها مشيرا الى تعرض بلاده للكثير من التهديدات من اوكرانيا”.

ورفض لافروف الادعاءات بأن المناورات التي جرت بين اوكرانيا وحلف الناتو كانت لاغراض سلمية قائلا ان “الحلف قام باستثمار الاراضي الاوكرانية لاغراض عسكرية وكان يخطط لاقامة قاعدة عسكرية على بحر الازوف”.

وكانت اقاليم (دونيتسك) و(لوغانسك) و(خيرسون) و(زاباروجيا) اعلنت في سبتمبر الماضي انضمامها إلى روسيا بعد ان اجرت استفتاء عاما صوت فيه غالبية السكان خلاله لصالح هذا الخيار.