وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله

28 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية الصديقة عثمان ليبي محمد جوهر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية سريلانكا وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.

المصدر
كونا
الوسوم
28 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“العدل”: صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة

28 ديسمبر، 2022

وزارة الاعلام: 100 بالمئة نسبة الإنجاز في أغلب أعمالنا المدرجة بالخطط التشغيلية لعام 2022

28 ديسمبر، 2022

المواصلات: بدء صرف رصيد بدل الإجازات لـ 807 موظف الأسبوع المقبل

28 ديسمبر، 2022

الداخلية: ضبط 68 مخالف لقانون الإقامة والعمل خلال حملات على مناطق صناعية الفحيحيل والجليب والجهراء وأمغرة

28 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى