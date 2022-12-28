وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية الصديقة عثمان ليبي محمد جوهر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية سريلانكا وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.