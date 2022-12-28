وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل

“العدل”: صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة

28 ديسمبر، 2022
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أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، أنه بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز ماجد الماجد، انتهت وزارة العدل من إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين لها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم (38) لسنة 2022، حيث سيتم تحويلها لحسابات الموظفين على دفعات .

كما أعرب الدخيل عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف، متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.

المصدر
وزارة العدل
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28 ديسمبر، 2022
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