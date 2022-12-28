مطار صبيحة باسطنبول

تركيا: توقف الملاحة في مطار صبيحة باسطنبول بعد تسرب للغاز

28 ديسمبر، 2022
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اعلنت سلطات النقل الجوية في تركيا اليوم الاربعاء ايقاف حركة الملاحة في مطار (صبيحة) الواقع في الجزء الاسيوي من اسطنبول بعد تسرب للغاز من أحد الأنابيب.

وذكرت وكالة انباء (أناضول) التركية ان تسرب الغاز كان بسبب أنبوب تالف للغاز الطبيعي في منطقة (توزلا) في محافظة اسطنبول.

وأوضحت الوكالة أنه كاجراء احترازي تم إيقاف الرحلات الجوية في المطار الذي يقع على بعد 32 كليو مترا من جنوب شرق المدينة.

وتمر الاف الطائرات يوميا عبر مطار (صبيحة) الذي يعد الثاني في اسطنبول اكبر المدن التركية سكانا ومساحة.

المصدر
كونا
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28 ديسمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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