وزارة الاعلام: 100 بالمئة نسبة الإنجاز في أغلب أعمالنا المدرجة بالخطط التشغيلية لعام 2022

أعلنت وزارة الاعلام اليوم الاربعاء أن نسبة الإنجاز في أغلب أعمالها المدرجة ضمن خططها التشغيلية خلال العام 2022 بلغت 100 في المئة وذلك في إطار استراتيجيتها من أجل إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف بما يعزز من دورها بتحقيق رؤية الكويت 2035.

جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوي الذي يتضمن إنجازاتها على مدار العام والذي شهد طفرة كبيرة سواء على مستوى المشروعات الإعلامية أو الاستراتيجية.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد خلال التقرير أن ما حققته الوزارة من إنجازات يستند إلى حوكمة الممارسات وفق مؤشرات وإجراءات كان لها الأثر الكبير في النتائج المحققة في مشاريعها لسنة 2022 إذ تم انتهاج سياسة خفض المصروفات بالإضافة إلى الحصول على 48 حكما لصالحها من أصل 72 قضية ما حقق نسبة نجاح خلال 2022 تصل إلى 70 في المئة “وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخها”.

وبينت مراد أن نسبة تسوية الأمانات بلغت 9ر65 في المئة وهي نسبة غير مسبوقة أيضا في السنوات المالية الماضية مشيرة إلى أنها لاقت استحسان الجهات الرقابية في الدولة.

وأكدت أنه تم طرح عشر مزايدات بقيمة تتجاوز 9 ملايين دينار كويتي كإيرادات للوزارة وتقليل عدد البرامج التلفزيونية لدورتي يوليو وأكتوبر هذا العام وذلك لضبط الجودة وتقليل المصروفات والتي وصلت إلى 200 ألف دينار كويتي في هذا البند.

وأضافت أنه تم تنفيذ أوامر تشغيل لجميع قنوات قطاع التلفزيون وقطاع الأخبار والبرامج السياسية مع تشكيل فرق عمل ولجان وذلك لتمكين القدرات وللمتابعة والتنسيق والتقييم وحوكمة الإجراءات وإعداد دليل استرشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية إلكترونيا.

وذكرت أنه تم إنتاج 21 دليلا إجرائيا للصيانة والتشغيل والطوارئ لجميع الإدارات الهندسية والعمل على تعديل مشروع القرارات الوزارية الخاصة بالتلفزيون والإذاعة والمطبوعات بالإضافة إلى رصد القنوات الفضائية الكويتية الخاصة المرئية والمسموعة بواقع 14612 برنامج تلفزيوني وإذاعي وتنفيذ أكثر من 10741 جولة لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.

ولفتت إلى أن وزارة الإعلام باشرت بتنفيذ خطوات لميكنة الخدمات والتحول الرقمي والتقني للخدمات وتوظيف البيانات في التحليل وتحسين بيئة التواصل وإنجاز الأعمال وتبني بيئة رقمية أكثر استدامة وذلك تماشيا مع ركيزة خطة الكويت للتنمية.

وأفادت مراد بأن تلك الخطوات مكنت الوزارة تحقيق إنجازات مشهودة نحو التحول الرقمي من خلال إطلاق ثلاث خدمات عبر تطبيق (سهل) فيما يتعلق ب(حق الإطلاق – طلب تراخيص نشر إلكتروني) وتدشين مشروع الإعلان التجاري عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالوزارة وتفعيل الأرشفة للتقارير الإخبارية الميدانية بمعدل 300 تقرير في الشهر بالإضافة إلى 40 تقريرا (انفوغرافيك) في الشهر كمحتوى أساسي لرفع مستوى النشرات.

وأضافت أنه تم أرشفة جميع المواد البرامجية للقنوات التلفزيونية بواقع 160 ألف برنامج مرئي وأرشفة 13200 مادة وأغنية في نظام الإذاعة وتقديم أكثر من 48 نشاطا وبرنامجا تطبيقيا إلكترونيا لقطاعات الوزارة بلغت نسبة التفعيل فيها 62 في المئة.

وأشارت إلى تنفيذ 31 نظام تشغيل وبنية تحتية رقمية لمختلف قطاعات الوزارة وإطلاق 6 مواقع إلكترونية للوزارة فضلا عن الخطوات الكبيرة بين قطاعاتها في التراسل الإلكتروني وصولا إلى مرحلة (وزارة بلا ورق).

ولفتت مراد الى نجاح الوزارة في خلق مساحة تفاعلية عبر (مركز أعمال) فيها بأكثر من 55 كمبيوترا وشاشتي عرض ومجموعة من مستلزمات العمل وتوفير 7 مبرمجين للدعم والمساندة كما حقق قطاع الشؤون القانونية نسبة (تكويت) بلغت 99 في المئة للباحثين القانونين.

أما فيمايخص زيادة الجودة قالت مراد إنه تم تركيب وتشغيل محطات إرسال إذاعي رقمي (DAB+) وتشغيل أجهزة معدات شبكة الميكروويف بواقع واحد في الوزارة و 7 متنقل وربط مجمع الإعلام بمحطات الإرسال والمواقع بشبكة الألياف الضوئية بواقع 12 موقعا بنسة 100 بالمئة بما فيها ربط مواقع النقل الخارجي والأماكن الهامة في الدولة بشبكة الألياف الضوئية بواقع 23 موقعا.

وأضافت أن الوزارة أبرمت 172 شراكة عبر مختلف قطاعاتها خلال عام 2022 كما أولت أهمية خاصة لتعزيز مكانة دولة الكويت دوليا وتسويقها حضاريا وإنسانيا على المستوى المحلي وعلى المستويين الإقليمي والدولي وإبراز الدور الإنساني الذي تضطلع به أميرا وحكومة وشعبا.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية أبرزها مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والذي بلغت نسبةإنجازه 75 في المئة وحصول إذاعة دولة الكويت على 9 جوائز في مهرجان البحرين الخليجي وعلى جائزة في مهرجان الرياض العربي 2022.

وذكرت أن تلفزيون الكويت حصل على المركز الثالث بالتبادلات البرامجية مع نجاح الوزارة في تحقيق الرقابة اللاحقة في معرض الكتاب 2022 بمراجعة 160 ألف كتاب مما ساهم في نجاح المعرض وتعزيز مكانة الكويت كملتقى للثقافة الأصيلة والمتزنة.

وبينت أن وزارة الإعلام عملت خلال سنة 2022 على دراسة و تقييم هيكل قطاعاتها بما يواكب التطورات الإدارية فضلا عن اتباعها مسار الاستثمار في رفع كفاءة العاملين إداريا وفنيا وتوفير فرص تدريب وتعليم لمواكبة التحديث والتطور بواقع تدريب 385 موظفا عبر 45 دورة متنوعة ومتخصصة خلال عام 2022.

وأوضحت أن الوزارة نجحت في تغطية أكثر من 50 حدثا محليا ودوليا مهما وتحويل الدورة البرامجية من 3 إلى 6 شهور مع الحرص على جودة البرامج من حيث الشكل والمحتوى.

وأشارت الى حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الاتصال والإعلام من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والانشائية والفنية التي تعزز من بنيتها التحتية عبر إنجاز مشروع الألياف الضوئية بنسبة 100 في المئة وإطلاق 74 مشروعا إنشائيا في 2022.

ولفتت الى استكمال العمل بمشروع البث والأرشفة الرقمية وتطوير مجموعة من الأستوديوهات وتفعيل تقنية الصوت المحيط (DOLBY) لنقل الأحداث الرياضية بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة البث عبر الإنترنت لتغطية الأحداث بواقع 6 أجهزة.

وأفادت مراد بأن نسبة تفعيل الشراكات بلغت 39 في المئة ضمن الأنشطة التي استهدفت الغايات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة فيما بلغت تعزيز المكانة ما نسبته 22 في المئة بينما بلغت نسبة حوكمة الممارسات 16 في المئة ونسبة ميكنة الخدمات 12 في المئة و11 في المئة نسبة تمكين القدرات.

وعن الانشطة التي تستهدف المؤشرات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة قالت مراد إن نسبة تطوير بيئة العمل بلغت 45 في المئة و22 في المئة لاستخدام تكنولوجيا ورقمنة الاتصالات فيما بلغت نسبة الحوكمة 16 في المئة أما نسبة جودة البنية التحتية فقد بلغت 14 في المئة و3 في المئة نسبة سهولة ويسر التعامل وممارسة الاعمال.

أما الأنشطة التي استهدفت المرتكزات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة فقد بينت أن نسبة الخطاب والمحتوى بلغت 61 في المئة و31 في المئة للبنية التحتية و8 في المئة للموارد البشرية.