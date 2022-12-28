وزارة المواصلات

المواصلات: بدء صرف رصيد بدل الإجازات لـ 807 موظف الأسبوع المقبل

28 ديسمبر، 2022
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أعلنت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب عن بدء صرف رصيد بدل الإجازات ل 807 موظف ككشف أول من مختلف قطاعات الوزارة للمستحقين حيث تم اعتماده والتدقيق عليه من قبل المراقبين الماليين، ليتم الصرف خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الشهاب ان باقي الموظفين ستتوالى أسمائهم بالكشوف التالية فور الانتهاء من التدقيق عليها واعتمادها.

وأشارت الشهاب ان مرسوم بيع الإجازات يشمل جميع موظفي الوزارة العاملين في مختلف القطاعات من الكويتيين بشرط توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل.

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28 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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