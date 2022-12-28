المواصلات: بدء صرف رصيد بدل الإجازات لـ 807 موظف الأسبوع المقبل

أعلنت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب عن بدء صرف رصيد بدل الإجازات ل 807 موظف ككشف أول من مختلف قطاعات الوزارة للمستحقين حيث تم اعتماده والتدقيق عليه من قبل المراقبين الماليين، ليتم الصرف خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الشهاب ان باقي الموظفين ستتوالى أسمائهم بالكشوف التالية فور الانتهاء من التدقيق عليها واعتمادها.

وأشارت الشهاب ان مرسوم بيع الإجازات يشمل جميع موظفي الوزارة العاملين في مختلف القطاعات من الكويتيين بشرط توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل.