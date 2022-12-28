السكنية: البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية لـ 765 موظف في حساباتهم البنكية خلال ايام

بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة و وزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بالاستعجال بصرف البدل النقدي، عملت المؤسسه منذ صدور القانون حيث مكنت الموظفين على التقديم من خلال نظامها الآلي اختصارا للوقت والجهد وتسريعا لوتيرة العمل.

واعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب عن صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات الدورية لموظفي المؤسسة البالغ عددهم 765 موظفا في حساباتهم خلال الايام القادمة

وقال الهداب في تصريح صحفي، أن المؤسسة ستحول البدل النقدي لبيع رصيد الإجازات إلى البنوك في الايام القادمة للمستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط.

وبتوجه الهداب بالشكر الجزيل لإدارة شؤون الموظفين لدورها الفعال في التنسيق مع القطاعات المعنيه بالمؤسسة لإتمام الدورة المستندية لصرف البدل، مثمننا كذلك على جهود فريق المراقبين الماليين بالمؤسسة لما كان لهم من دور ايجابي واساسي بهذا الشأن.

واكد ان العمل جاري لإصدار قرارات لاحقة لباقي الموظفين حال اعتماد ملفاتهم التي يجري تدقيقها .