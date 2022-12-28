اختتام لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق اجتماعاتها ورفع توصياتها

اختتام لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق اجتماعاتها ورفع توصياتها

ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد الاجتماع الختامي للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام صباح يوم أمس الثلاثاء بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وتم مناقشة ووضع التوصيات التي تراها اللجنة تمهيداً لرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح لأتخاذ مايلزم لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية المعنية للحد و تفادي تكرار المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة و الوقاية من الحريق.

وقدم الفريق المكراد الشكر للجهات المشاركة بالاجتماعات وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتقيد باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق لحماية الارواح والحد من الخسائر .