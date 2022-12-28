المكراد يترأس اللجنة

اختتام لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق اجتماعاتها ورفع توصياتها

28 ديسمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد الاجتماع الختامي للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام صباح يوم أمس الثلاثاء بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وتم مناقشة ووضع التوصيات التي تراها اللجنة تمهيداً لرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح لأتخاذ مايلزم لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية المعنية للحد و تفادي تكرار المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة و الوقاية من الحريق.

وقدم الفريق المكراد الشكر للجهات المشاركة بالاجتماعات وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتقيد باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق لحماية الارواح والحد من الخسائر .

المصدر
قوة الإطفاء العام
الوسوم
28 ديسمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 68 مخالف لقانون الإقامة والعمل خلال حملات على مناطق صناعية الفحيحيل والجليب والجهراء وأمغرة

28 ديسمبر، 2022

السكنية: البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية لـ 765 موظف في حساباتهم البنكية خلال ايام

28 ديسمبر، 2022

المحكمة الدستورية تؤجل طعون الدوائر الانتخابية الرابعة والخامسة إلى 25 يناير

28 ديسمبر، 2022

وزارة الداخلية: إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى آخر نوفمبر 2022 بلغ 3.4 مليون مخالفة

28 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى