وزارة الداخلية: إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى آخر نوفمبر 2022 بلغ 3.4 مليون مخالفة

وزارة الداخلية: إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى آخر نوفمبر 2022 بلغ 3.4 مليون مخالفة

أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى آخر شهر نوفمبر 2022 بلغ 3.4 مليون مخالفة فيما تسببت حوادث المرور بوقوع 170 حالة وفاة.

وذكرت الإحصائية الصادرة عن إدارة التخطيط وبحوث المرور في الوزارة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منها أن 92 في المئة من إجمالي حوادث المرور في المحافظات الست بتلك الفترة سببها عدم الانتباه أثناء القيادة فيما تتوزع ال8 في المئة الباقية على أسباب أخرى.

وقالت إن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة (عدم انتباه) في المحافظات الست بلغ 4594 حادثا خلال الفترة ذاتها وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بحوادث المرور بواقع 1262 حادثا فيما سجلت حولي 1015 والفروانية 669 والجهراء 468 والأحمدي 730 ومبارك الكبير 450.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الفترة ذاتها بلغ 170 حالة وكان أكبر معدل للوفيات في محافظة الجهراء بواقع 52 حالة وفاة بنسبة 31 بالمئة وأقل معدل في محافظة حولي بواقع 10 حالات وفاة بنسبة 6 بالمئة.

ولفتت الإحصائية ذاتها إلى أن عدد الوفيات من الذكور (من إجمالي 170) بلغ 152 حالة وفاة بنسبة 89 بالمئة ومن الإناث 18 حالة وفاة بنسبة 11 بالمئة.

وبينت أن أعلى معدل للوفيات في المرحلة العمرية كان بين 31 إلى 40 سنة حيث سجلت 42 حالة وفاة بنسبة 25 بالمئة فيما أقل معدل للوفيات للمرحلة العمرية من شهر إلى 10 سنوات حيث سجلت 6 حالات وفاة بنسبة 4 بالمئة.

إلى ذلك قال مدير إدارة المخالفات العميد محمد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

اليوم الأربعاء إن هناك نوعين للمخالفات المرورية “مباشرة” وهي التي تتم عن طريق رجل المرور في حال ضبط المخالف و”غير المباشرة” التي تتم عن طريق تصوير الكاميرات أو في حال ضبط المركبة في أماكن “ممنوع الوقوف”.

وأضاف العتيبي أن الهدف من تسجيل المخالفات هو الحد من الحوادث المرورية وليس المساس بجيب المواطن مؤكدا أن الكاميرات الخاصة بالإدارة العامة للمرور موزعة في كل الطرق الرئيسية للبلاد والهدف الرئيسي منها الحد من الاستهتار والرعونة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد على حرص وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الإدارة العامة للمرور على تطبيق قانون المرور بكل حزم على الجميع بدون استثناء.

وبين أن أكثر الحوادث المرورية في الطرق الرئيسية أو الفرعية البسيطة أو الجسيمة تكون بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة داعيا قائدي المركبات إلى ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.

وشدد على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية حفاظا على سلامتهم.

وأكد العتيبي ضرورة تقيد جميع مستخدمي الطرق بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على امن وسلامة المجتمع.

وبين أن الإدارة العامة للمرور تعمل على مدار الساعة من أجل تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بأنظمة المرور وشؤونه حفاظا على السلامة العامة.