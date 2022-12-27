المحكمة العليا الأمريكية تقضي باستمرار العمل بسياسة تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون النظر في طلبات لجوئهم

المحكمة العليا الأمريكية تقضي باستمرار العمل بسياسة تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون النظر في طلبات لجوئهم

قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء بمواصلة العمل بسياسة في مجال الهجرة تسمح للسلطات الأمريكية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة مع المكسيك دون الحاجة إلى النظر في طلبات لجوئهم.

وصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء بهيئة المحكمة مقابل معارضة أربعة أعضاء وذلك بعد طلب من 19 ولاية جمهورية بالإبقاء على السياسة التي دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا إلى التخلي عنها.

وكانت محكمة في العاصمة واشنطن أصدرت في وقت سابق حكما بوقف العمل بتلك السياسة لكن رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس أعلن تعليقا مؤقتا لهذا الحكم في ظل مطالب جمهورية بذلك.

يذكر أنه جرى تدشين هذه السياسة المعروفة ب”المادة 42″ في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيث تسمح للسلطات بترحيل المهاجرين غير الشرعيين لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).