إيطاليا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات

استدعى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني السفير الإيراني للاحتجاج على القمع “غير المقبول” للتظاهرات التي تقودها النساء في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أعلن مكتبه الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام إنه تم استدعاء السفير المكلف محمد رضا صبوري إلى اجتماع الأربعاء.

وسبق أن دان تاجاني الوضع في إيران ووصفه بأنه “عار غير مقبول”، قائلا إن روما تنتهج “نهجا صارما” في الدفاع عن المرأة.

لكنه أكد في تصريحات الخميس أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تريد “إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية” مع طهران، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقالت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو الثلاثاء إن ما لا يقل عن 100 إيراني أوقفوا على خلفية الاحتجاجات يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام.

واتهم مسؤولون إيرانيون قوى أجنبية معادية، من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بإذكاء الاضطرابات.