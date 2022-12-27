الأرصاد الجوية: هطولات الأمطار سجلت 63 مليمترا بميناء الأحمدي و17.7 في الكويت و17.5 بالجهراء

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن هطولات الأمطار اليوم الثلاثاء سجلت 63 مليمترا في ميناء الأحمدي و17.7 في مدينة الكويت و17.5 في مدينة الجهراء و12.5 في مطار الكويت الدولي.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى فجر غد الأربعاء في وقت تأثرت البلاد من بعد ظهر اليوم بأمطار متفرقة كانت غزيرة في عدة مناطق بعضها مصحوبة بسقوط البرد.

وأضاف القراوي أن تحسن الطقس يبدأ تدريجيا فجر غد مع دخول مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية جافة وباردة مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الصغرى ما بين 5 و 8 درجات مئوية.

وأرجع التوقعات باستمرار حالة الأمطار حتى فجر غد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية ونشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق.