ميسي يعود إلى باريس سان جيرمان مطلع يناير

أعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود الى تمارين فريقه في “2 أو 3 كانون الثاني/يناير”.

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعد ان سجّل هدفين في النهائي امام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة اثر انتهاء منافسات كأس العالم.

ولن يكون ميسي موجودا على الارجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي عندما يستقبل انجيه.

ويحتل سان جرمان المركز الاول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جرمان ان يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين الى النهائي، من اجل السعي لاحراز لقب دوري ابطال اوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية امام بايرن ميونيخ الالماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 شباط/فبراير المقبل.