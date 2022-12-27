وزير الخارجية يتلقى اتصالا من وزير الشؤون الخارجية الهندي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من وزير الشؤون الخارجية الهندي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامانيام جاياشانكار حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الكويتية – الهندية وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بالإضافة لمناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.