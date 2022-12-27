مدير جامعة الكويت بالإنابة تستقبل اللجنة الانتقالية المؤقتة لجمعية أعضاء هيئة التدريسهيئة التدريس

استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي اللجنة الانتقالية المؤقتة لجمعية أعضاء هيئة التدريس المكونة من د. إبراهيم الحمود، وأ.د. يعقوب الكندري، ود. حامد الفريح، وأ.د. عبد الهادي العجمي؛ حيث هنّأت اللجنة مدير الجامعة على الانتقال للمبنى الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدة أهمية التوافق بين أفراد الأسرة الجامعية.

ومن جهتها أكدت مدير الجامعة الكويت بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي دعمها لعقد انتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وأن الإدارة الجامعية سوف تسخر كافة الجهود لإنجاح سير هذه الانتخابات.

وبدوره أشار رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة لجمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود بأن اللقاء اليوم مع مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي تضمن مجموعة من الموضوعات التي تهم جمعية أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة، مؤكدًا التزام اللجنة الانتقالية بما أقرته الجمعية العمومية بإجراء انتخابات خلال المواعيد المنصوص عليها لقرار الجمعية العمومية، والدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس، مثمناً التجاوب الكبير من قبل إدارة الجامعة مع الكثير من المطالبات والمواضيع التي تمت مناقشتها على رأسها فصل ما يسمى بالتفرغ العلمي عن الندب والإعارة الكلية، وأيضًا تمت مناقشة مرور ٧٥ سنة للمدرسين المساعدين، وعدة مواضيع أخرى تهم استقلالية الجامعة، متمنيًا تطور جامعة الكويت وازدهارها.