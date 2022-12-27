“الاشغال” تؤكد استعداداتها للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار بمختلف مناطق البلاد

“الاشغال” تؤكد استعداداتها للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار بمختلف مناطق البلاد

أكدت وزارة الاشغال العامة اليوم الثلاثاء استعداداتها للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار في مختلف مناطق البلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل من الدفاع المدني وقوة الإطفاء العام وجميع الجهات ذات الصلة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس أحمد الصالح في تصريح صحفي إن شبكة صرف مياه الامطار تستوعب تدفقات مياه الامطار بكميات ضمن المعدلات التصميمية للشبكة.

وأضاف الصالح أنه في حال هطول كميات زائدة عن القدرة الاستيعابية للشبكة فإن فرق الطوارئ ستكون متواجدة للتعامل مع تلك الحالات كلا على حدة.

وأشار إلى أنه في حال وجود تجمع لمياه الامطار فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة (150) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتس اب الخاص بها على مدار الساعة.

وناشد مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الامطار على مختلف مناطق البلاد وذلك حرصا على سلامتهم.