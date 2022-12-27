سمو أمير البلاد يتلقى برقية شكر من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر من معالي د.عبدالله معتوق المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والسادة أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارتها بمناسبة اختتام أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (66) والذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2022م عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لدعم سموه رعاه الله المتواصل لأنشطة الهيئة مشيدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل الخيري في مختلف الدول الإسلامية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء وضحايا الكوارث والحروب متمنين لسموه حفظه الله موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

المصدر كونا