“المركزي”: ارتفاع عرض النقد 1.2 في المئة مسجلا 38 مليار دينار في نوفمبر الماضي

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 2ر1 في المئة بنوفمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ 2ر38 مليار دينار كويتي (نحو 126 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 3ر1 في المئة في نوفمبر الماضي لتبلغ 8ر34 مليار دينار (نحو 8ر114 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية ارتفعت 1ر0 في المئة لتبلغ 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) في حين انخفض اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 3ر2 في المئة ليسجل 6ر3 مليار دينار (نحو 8ر11 مليار دولار).

وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 5ر0 في المئة ليسجل 84 مليار دينار (نحو 277 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية 7ر2 في المئة الى 4ر10 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لاجل لدى (المركزي) هبطت في نوفمبر الماضي بنحو 3ر55 في المئة لتبلغ 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) في حين ارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنحو 5ر0 في المئة الى 3ر52 مليار دينار (نحو 5ر172 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام وحد ارتفاع الى 5ر4 في المئة في نوفمبر الماضي في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 49 في المئة الى 581 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار في نوفمبر بنسبة 5ر0 في المئة الى 5ر308 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.