“التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر”: وزير الدفاع بالإنابة أبدى تجاوبا وتعاونا.. واللجنة تستدعي كل من له علاقة بالصفقتين

“التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر”: وزير الدفاع بالإنابة أبدى تجاوبا وتعاونا.. واللجنة تستدعي كل من له علاقة بالصفقتين

عقدت لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لمباشرة التحقيق في العقدين.

وأثنى رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، على تجاوب الوزير الخالد وحرصه على مجريات التحقيق، موضحا أن ” الوزير كان مبادرا ومتقدما على اللجنة في الدفاع عن المال العام ووقف العقد مؤقتا ووقف تسلم الطائرات”.

وقال الدمخي إن ” الشيخ طلال الخالد بما يبذله من جهد في وزارتي الداخلية والدفاع وتجاوبه مع لجنة التحقيق يمثل رجل دولة يستحق الدعم والتأبيد والثناء”.

لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر

وأكد أن ” الخالد حريص على المال العام وحماية أرواح المواطنين من خلال محاربته المخدرات وغيرها من الأخطار التي تدخل على المجتمع الكويتي”.

وذكر الدمخي إن اللجنة ستستمر في التحقيق وسيكون لها طلبات واستدعاءات وتحقيق مع كل من له علاقة بهاتين الصفقتين ، معربا عن أمله في استمرار التجاوب من قبل الوزير وكل من تستدعيه اللجنة.