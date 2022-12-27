“هيئة الشباب” تفتح باب التسجيل في مشروع “منجز” لدعم الشباب الكويتي أصحاب الإنجازات

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل في مشروع (منجز) لدعم وتمكين الشباب الكويتي أصحاب الإنجازات الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة ضمن الخطة التنموية للدولة في دعم الشباب نحو الابداع والتميز.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن (منجز) هو مشروع لدعم الشباب الكويتي أصحاب الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جميع المجالات حسب لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات والمكافآت والجوائز.

وأضاف الجنوبي أنه سيتم تكريم جميع الشباب المنجز الحاصل على الدعم من خلال حفل يقام سنويا بحضور مسؤولي الهيئة العامة للشباب والصحافة وأهالي المنجزين ولذلك لتوجيه الدعم للمنجزين تحت مظلة مشروع (منجز) الذي تتبناه الهيئة.

وأشار الى تقديم الهيئة مكافآت تشجيعية مالية للحاصلين على المراكز الثلاث الأولى من خلال مشاركتهم في المسابقات والبطولات والمنافسات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي في جميع المجالات تحت الضوابط التنظيمية بشأن المكافآت التشجيعية للأعمال المميزة المحلية والإنجازات الإقليمية والدولية.

ودعا الشباب الكويتي من الجنسين الى التسجيل في مشروع (منجز) عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للشباب (www.youth.gov.kw).