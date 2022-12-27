“الداخلية”: اعتماد صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للعام الحالي لمدنيين الجهات العسكرية في الدفاع والداخلية والإطفاء

“الداخلية”: اعتماد صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للعام الحالي لمدنيين الجهات العسكرية في الدفاع والداخلية والإطفاء

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإعتماد صرف البدل النقدي لمنتسبي الجهات العسكرية المدنيين (وزارة الدفاع – وزازة الداخلية – قوة الإطفاء العام)، عن رصيد الإجازات حسب اللوائح والقوانين والضوابط المتبعة بهذا الشأن.



ويأتي هذا القرار وفق رؤية مجلس الوزراء الموقر في دعم وتقدير الكوادر البشرية العاملة من المدنيين بالجهات العسكرية التي تعمل لتحقيق أهدافها.