النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح نشر قائمة للمقاولين المعتمدين في الموقع الالكتروني للبلدية

27 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بنشر قائمة للمقاولين المعتمدين، وتصنيفاتهم، وبيانات التواصل معهم، في الموقع الالكتروني للبلدية، ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لاستغلال بعض المقاولين لقلة خبرة المواطنين في مجال البناء، من حيث المواصفات والشروط والمعايير الهندسية، ما يدفعهم للغش والنصب واستنزاف أموال الملاك لتحقيق أعلى ربح مادي من خلال التلاعب في مواد البناء، و من دون مراعاة للمواصفات الهندسية وجودة المنتج، وحرصاً منا على منع هذا التلاعب والغش والنصب الواقع عليهم، وذلك من خلال تزويد المواطنين بجميع المعلومات عن المقاولين المعتمدين لدى بلدية الكويت، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام “بلدية الكويت” بنشر قائمة للمقاولين المعتمدين، وتصنيفاتهم، وبيانات التواصل معهم، في الموقع الالكتروني للبلدية ، وتحديثها دورياً.

المصدر
الدستور
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27 ديسمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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