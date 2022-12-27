بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.40 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.40 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 40ر52 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7280 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر123 مليون سهم عبر 6817 صفقة نقدية بقيمة 4ر28 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5603 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 10ر73 مليون سهم عبر 2891 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 3ر26 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 40ر68 نقطة ليبلغ مستوى 87ر8096 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة من خلال تداول 4ر50 مليون سهم عبر 3926 صفقات بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 3ر59 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر23 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5732 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 13ر65 مليون سهم عبر 2097 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (أرجان) و(المعدات) و(سنرجي) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(مشاريع) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(ثريا) و(كميفك) و(السور) الأكثر انخفاضا.