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“الداخلية”: الخالد يزور ضابطاً برتبة ملازم لأداء القسم معاليه

27 ديسمبر، 2022
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قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول بزيارة الملازم عبد الله بدر ابراهيم الفريج في منزله للاطمئنان على صحته لعدم قدرته على حضور حفل تخريج الدورة السادسة للترقية إلى رتبة ملازم، نظرا لتعرضه لوعكة صحية, وادى القسم امام معاليه.

وهنأ الخالد الضابط الخريج بترقيته إلى رتبة ملازم متمنيا له الشفاء العاجل والانضمام الى زملائه في ميدان العمل وحثه على الحفاظ على القسم الذي اقسمه و بذل المزيد من الجهد والعطاء ومضاعفة العمل والتعامل الراقي مع الجمهور وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة متمنياً له التوفيق والنجاح.

المصدر
وزارة الداخلية
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27 ديسمبر، 2022
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