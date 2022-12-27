مدينة الكويت

الإطفاء: توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد

27 ديسمبر، 2022
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دعت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد وسقوط أمطار رعدية متفرقة.

ودعت الادارة إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ ( 112 ) إذا دعت الحاجة لذلك.

وحذرت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما يصل ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

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27 ديسمبر، 2022
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