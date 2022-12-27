الداخلية: العوضي يتفقد جاهزية منفذ العبدلي لاستقبال جماهير بطولة “خليجي 25” التي ستقام في البصرة بجمهورية العراق

الداخلية: العوضي يتفقد جاهزية منفذ العبدلي لاستقبال جماهير بطولة “خليجي 25” التي ستقام في البصرة بجمهورية العراق

قام الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي وبرفقته مدير عام الجمارك سليمان الفهد بزيارة إلى منفذ العبدلي وذلك لتفقد جاهزية المنفذ لاستقبال الجماهير الكويتية والخليجية والمقيمين الراغبين في المغادرة من المنفذ إلى جمهورية العراق لحضور فعاليات خليجي (25) بالبصرة والتي ستنطلق 2023/1/6.

واطلع اللواء منصور العوضي على جاهزية واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين، كما اطلع على جمارك المنفذ واستعداداته وآلية الرصد والتفتيش.

وأشاد اللواء العوضي بحسن التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الأجهزة العاملة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بما يذلل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الأمني والجمركي.

وأثنى اللواء العوضي على ما شاهده من استعدادات وتجهيزات داخل منفذ العبدلي لاستقبال الجماهير، مؤكداً أن على الجماهير الراغبة في المغادرة من منفذ العبدلي لحضور فعاليات خليجي (25) الالتزام بالإرشادات والتعليمات التالية:

ضرورة الحصول على دفتر إدخال جمركي من الشركة المختصة سيارات صالون + باصات) مغادرة إلى جمهورية العراق. السيارات الخليجية تحصل على استثناء لمدة (30) يوما “دفتر إدخال جمركي مؤقت”. المستندات والأوراق المطلوبة عند مغادرة البلاد: جواز السفر للكويتيين صالح لمدة لا تقل عن (6) أشهر.

جواز سفر للمقيمين + البطاقة المدنية.

جواز سفر للخليجيين القادمين لدولة الكويت والراغبين بدخول العراق عبر منفذ العبدلي.

واكد اللواء العوضي لن يسمح بالمغادرة إلا لمن استوفى الأوراق والمستندات المطلوبة.

رافق اللواء العوضي مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجبل بن شوق ومدير عام امن المنافذ العميد علي البناي وعدد من قيادات قطاع امن المنافذ والحدود.