توقيف ستة أشخاص من بينهم ثلاثة جنرالات في البيرو

توقيف ستة أشخاص من بينهم ثلاثة جنرالات في البيرو

أعلنت وزارة الداخلية في البيرو الاثنين توقيف ستة أشخاص من بينهم ثلاثة من كبار ضباط الشرطة لتورطهم المفترض في قضية فساد مرتبطة بالرئيس المعزول بيدرو كاستيو.

وجاء في بيان أن “ضباط الشرطة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، نفذوا عمليّة واسعة أدت إلى اعتقال ستة أشخاص يحتمل ضلوعهم في قضية فساد مرتبطة بترقيات غير سليمة في جهاز الشرطة”.

وأضافت الوزارة أن من بين الموقوفين “ثلاثة جنرالات الشرطة” يشتبه في مشاركتهم في منح ترقيات بمقابل مالي حظيت بمصادقة كاستيو.

ووقعت التوقيفات اثر عمليات تفتيش في عدة مدن من بينها العاصمة ليما.

تم في العاصمة تفتيش مسكنين لوزير الدفاع السابق والتر أيالا الذي يخضع أيضًا للتحقيق في هذه القضية، ومصادرة وثائق مختلفة.

تحقق النيابة العامة مع بيدرو كاستيو ووالتر أيالا في عدة جرائم مفترضة.

وقد أكد قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه فيزكارا والقائد السابق للقوات الجوية خورخي تشابارو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن الحكومة ضغطت عليهما لترقية ضباط لم يستوفوا الشروط المطلوبة.

عُزل بيدرو كاستيو من منصبه ثم اعتقل في 7 كانون الأول/ديسمبر بعد محاولته حلّ البرلمان والحكم بالمراسيم، وهو إجراء اعتبره البرلمان محاولة “انقلاب” ويُحاكم على خلفيّة بتهمة “التمرد” و”التآمر”.

حكم كاستيو لمدة تقل عن عام ونصف العام، وهو مدّرس سابق من أصل ريفي، وقد شهدت فترة حكمه أزمات سياسية عميقة.