الكويت الكويتي يهزم الميناء العراقي بافتتاح ملعب الميناء الاولمبي بالبصرة

تغلب نادي الكويت الكويتي على نادي الميناء العراقي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين في افتتاح ملعب الميناء الاولمبي احد الملاعب المخصصة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25).

وجاء الهدف الاول في المباراة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية بقدم لاعب الكويت الكويتي علي حسين في الدقيقة 59 من عمر المباراة فيما لم تمض سوى ثماني دقائق حتى سجل طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للفريق .

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي للمباراة نجح كرار محمد في تقليص النتيجة للميناء العراقي من ضربة جزاء سددها بنجاح على يمين الحارس .

واقيمت المباراة احتفاء بالافتتاح الرسمي لملعب الميناء الاولمبي بحضور وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع وسفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي .

واثنى الوزير العراقي على الجهات الحكومية والاهلية العراقية التي شيدت الملعب منوها بتاريخ نادي الميناء الكروي ليطلق بعد ذلك فعاليات الافتتاح التي كان ابرزها مباراة الكويت الكويتي والميناء العراقي .

يذكر أن ملعب الميناء الاولمبي هو احد الملاعب المخصصة لبطولة (خليجي 25) وقد شيد على ارض مساحتها 51 دونما في منطقة المعقل في البصرة ويتسع ل30 الف متفرج وملحق به ملعبان تدريبيان بسعة 400 متفرج لكل منهما .