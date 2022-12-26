الدوري الإنكليزي: نيوكاسل يتقدم الى المركز الثاني بفوز صريح على ليستر وليفربول يبقى على مقربة من رباعي المقدمة

الدوري الإنكليزي: نيوكاسل يتقدم الى المركز الثاني بفوز صريح على ليستر وليفربول يبقى على مقربة من رباعي المقدمة

تابع نيوكاسل عروضه القوية بعد فترة التوقف خلال الأسابيع الاخيرة بسبب إقامة مونديال قطر 2022، وعاد بفوز صريح من أرض ليستر سيتي بثلاثية نظيفة الاثنين ضمن المرحلة السابعة عشرة ليصعد الى المركز الثاني موقتا من بطولة انكلترا لكرة القدم، في حين بقي ليفربول على مقربة من رباعي المقدمة بفوزه على استون فيلا 3-1.

في المباراة الاولى، رفع نيوكاسل المملوك سعوديا رصيده الى 33 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ليدز الاربعاء.

وكان نيوكاسل دخل قبل فترة التوقف بقوة في الصراع على احد المراكز الاربعة المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بقيادة مدربه الشاب ادي هاو علما بأنه لم يخسر اي مباراة في الدوري منذ سقوطه امام ليفربول 2-3 في اب/اغسطس الماضي.

وقال هاو عن حلم انصار الفريق بامكانية انهاء صيام عن الالقاب دام لعقود عدة لا سيما بعد تحقيق فريقه فوزه العاشر تواليا في مختلف المسابقات “ليس لدي مشكلة مع حلم الانصار والحديث عما يمكن ان يحصل هذا الموسم، ولكني لا استطيع التحكم بذلك”.

واضاف “الشيء الوحيد الذي يجب ان نتنبه اليه هو مواصلة التركيز على كل مباراة وعلى ما يمكن ان نسيطر عليه وعدم النظر بعيدا الى الامام”.

وحسم نيوكاسل الذي غاب عنه مهاجمه الدولي كالوم ويلسون النتيجة في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الاهداف الثلاثة بينها اثنان ضمن الدقائق العشر الاولى.

جاء الهدف الأول من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح مهاجمه النيوزلندي كريس وودز بعد مرور 3 دقائق قبل ان يضيف الباراغوياني ميغيل ألميرون هدفا رائعا من مجهود فردي داخل المنطقة قبل ان يسدد بيسراه كرة زاحفة بعيدا عن حارس مرمى ليستر سيتي (9).

واضاف البرازيلي جويلينغتون الهدف الثالث اثر ركلة ركنية ارتقى حيث ارتقى فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (32).

واشرك مدرب ليستر سيتي براندن روجرز مهاجمه وهدافه المخضرم جيمي فاردي في مطلع الشوط الثاني فتحسنت عروض اصحاب الارض لكن دفاع نيوكاسل، الاقوى في الدوري هذا الموسم، وقف حائلا دون تعديل النتيجة.

ونجا توتنهام من فخ مضيفه وجاره برنتفورد وقلب تخلفه بثنائية نظيفة الى تعادل ثمين 2-2.

ونجح برنتفورد في افتتاح التسجيل ضد مجرى اللعب ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى الدنماركي ماتياس ينسن داخل المنطقة فسددها “على الطاير” ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وكادت تخدع الحارس فوستر الذي أبعدها بقدمه فتهيأت أمام الالماني فيتالي يانليت الذي تابعها داخل المرمى الخالي (15).

وتحسن اداء توتنهام في الشوط الثاني وبحث عن هدف التعادل بقوة لكن شباكه استقبلت هدفا ثانيا عبر ايفان توني عندما استغل كرة رأسية للدنماركي كريستيان نورغارد اثر ركلة ركنية فتابعها بيسراه داخل المرمى (54).

وهو الهدف الحادي عشر لتوني ثالث لائحة الهدافين.

ونجح هاري كاين في تقليص الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للانغليه (65).

وعزز كاين موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وأدرك الدنماركي بيار اميل هويبييرغ التعادل عندما تلقى كرة من السويدي ديان كولوشيفسكي داخل المنطقة فسددها بيمناه على يمين الحارس رايا (71).

ليفربول يتربص برباعي المقدمة

وعوض ليفربول خروجه من كأس رابطة الاندية الانكليزية عندما سقط امام مانشستر سيتي الاسبوع الماضي، بالفوز على مضيفه استون فيلا 3-1.

ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يسضتيف نوتنغهام فوريست الثلاثاء.

بدأت كتيبة المدرب الالماني يورغن كلوب المباراة بقوة وافتتح له هدافه المصري محمد صلاح التسجيل بعد لعبة ثلاثية مشتركة بين الظهيرين ترنت الكسندر ارنولد ومنه الى الاسكتلندي اندي روبرتسون الذي مررها عل طبق لصلاح ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (5).

واضاف المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك الثاني اثر دربكة امام مرى فيلا بتسديدة مقصية (37).

واظهر استون فيلا وجها اخر في الشوط الثاني وسجل له مهاجمه اولي واتكينز هدفا لم يحتسبه الحكم (47)، قبل ان يقلص اللاعب ذاته الفارق عبر كرة رأسية (59).

ورمى فيلا بكل ثقله لتعديل النتيجة لكن ليفربول نجح في حسم النتيجة في صالحه عندما سجل له بديله الاسباني الشاب ستيفان بايتشتيتش (18 عاما) بعد نزوله بدقيقتين هدف الأمان عندما سد الكرة بين ساقي المدافع تايرون مينغز وداخل البشاك (81).

وسقط كريستال بالاس سقوطا كبيرا على ارضه بثلاثية نظيفة امام جاره فولهام علما بأنه أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد تيريك ميتشل (34) ثم جيمس تومكينز (57).

وحقق ولفرهامبتون أول فوز بقيادة مدربه الجديد الاسباني خولين لوبيتيغي في الدوري المحلي بعودته منتصرا من ارض ايفرتون 2-1.

كذلك سقط ساوثمبتون على ارضه امام برايتون 1-3.

ويلعب لاحقا أيضا أرسنال المتصدر مع وست هام.

وتستكمل المرحلة الثلاثاء بلقاءي تشلسي مع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع نوتنغهام فوريست.