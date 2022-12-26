وزيرا الشؤون والصحة يقومان بزيارة تفقدية إلى مجمع دور الرعاية الاجتماعية

قام كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة تفقدية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على صحة النزلاء والعاملين فيها وللوقوف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم.

وذكر بيان صحفي صادر عن (الشؤون) اليوم الاثنين أن الوزيرين اتفقا خلال الزيارة على تقديم كافة اوجه التعاون لسد النقص في الخدمات التي تحتاجها دور الرعاية (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة رعاية المسنين وادارة الرعاية الاسرية ورعاية الاحداث ومركز الايواء التابع للمجلس الاعلى للأسرة).

كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك بين الجهتين للاسراع في تنفيذ الاجراءات اللازمة وتأمين خدمات طبية متكاملة من معدات وكادر طبي لكافة القطاعات التي تأتي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

ونقل البيان عن الوزيرة البغلي شكرها لحرص وزير الصحة على متابعة جميع ما يحتاجه النزلاء من مستلزمات طبية بدور الرعاية الاجتماعية والخدمة المتنقلة للمسنين.