مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 26/12/2022 في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم صادق أمنياته أن يكون عام خير وبركة على وطننا العزيز وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على البشرية جمعاء.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الاسكانية وأحيط علما بالعرض المرئي والتقرير المقدمين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن المشاريع الاسكانية التالية (مدينة جنوب سعد العبدالله – مدينة جنوب صباح الأحمد – جنوب عبدالله المبارك – مدينة المطلاع – خيطان – جنوب القيروان) والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاسكانية بدولة الكويت (الحالية-المستقبلية) وذلك بما يضمن إنجازها بشكل سريع ويساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم.

وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة حيث استعرض مجريات جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وفي هذا الشأن أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار حالة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التزاما بما توجبه المادة (50) من الدستور لتسهيل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتطلبه عمل السلطتين معا لافتا إلى أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة يجب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.

كما استعرض مجلس الوزراء وقائع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي والتي تم خلالها مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021/2022).

وقد وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالعمل على معالجة ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها الحد من هذه الملاحظات والعمل على عدم تكرارها.

ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري والذي انتقل إلى جوار ربه الأسبوع الماضي مشيدا بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين أثناء تبوئه بكل جدارة وإقتدار العديد من المناصب الرفيعة سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما أبن المجلس المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الأمة الأسبق خلف دميثير العنزي الذي وافاه الأجل المحتوم الأسبوع الماضي والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية وعلى كافة الأصعدة والميادين لخدمة وطنه ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال جمهورية العراق الشقيقة والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب العراق الشقيق متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.