جمارك الكويت: صرف البدل النقدي لإجازات العاملين بالجمارك الأسبوع القادم

انتهت الإدارة العامة للجمارك من مراجعة جميع طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وباشرت لإدارة إجراءات الصرف على دفعات وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية، على أن يتم صرف البدل النقدي عن الإجازات الدورية لجميع المستوفين للشروط بعد اعتماد الجهات الرقابية.

هذا، وقد ثمّن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، جهود العاملين في إدارتي الشؤون الإدارية والشؤون المالية لإنهاء إجراءات الصرف التي ستتم بدءاً من الأسبوع القادم على دفعات.