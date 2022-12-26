وزير الأوقاف يوجه بوضع خطط جادة لتذليل المعوقات التي واجهت الحجيج في المواسم السابقة

وزير الأوقاف يوجه بوضع خطط جادة لتذليل المعوقات التي واجهت الحجيج في المواسم السابقة

وجه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بوضع خطط جادة وحلول للمعوقات التي لامسها الحجيج بالسرعة الممكنة لتفاديها في موسم الحج لعام 2023.

وأكد الماجد في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة تكريم حملات الحج المتميزة الذي تم مساء أمس الحرص على تقديم كافة سبل الراحة للحجيج من خلال تذليل العقبات المرصودة في المواسم السابقة وتخفيف العبء عن كاهل من لم يؤد تلك الفريضة.

وشدد على وضع ضوابط تضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في أداء الفريضة المقدسة خلال مواسم الحج المقبلة مشيرا الى الاخذ بالاعتبار الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ولفت إلى ضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج والانتهاء من وضع الخطط والضوابط التي تكفل التيسير على حجاج بيت الله الحرام بالسرعة الممكنة.

وعبر الوزير عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا من توفير السبل كافة وتذليل الصعوبات أمام ضيوف الرحمن.