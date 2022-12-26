سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيس الفلبين بضحايا الفياضانات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في الفلبين والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة وللممتلكات الخاصة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الإبن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في الفلبين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.