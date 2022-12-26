من ورشة قطاع الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الأمة

قطاع الموارد البشرية بأمانة مجلس الأمة ينظم ورشة تدريبية لسكرتارية الأعضاء

26 ديسمبر، 2022
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نظم قطاع الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الأمة (إدارة خدمات سكرتارية الأعضاء)، اليوم الاثنين ورشة تدريبية لإعداد وتأهيل عمل سكرتارية أعضاء مجلس الامة، بالتعاون مع قطاعي الجلسات واللجان في الأمانة العامة.

واستعرضت الورشة معلومات أساسية حول الإجراءات والنظم الخاصة بعمل إدارة خدمات سكرتاريا الأعضاء، وآلية اعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.

وقدمت شرحا بشأن آلية تقديم الاقتراحات والاسئلة البرلمانية، وكيفية عمل مكاتب اللجان، ونظام ارسال واستقبال الوثائق البرلمانية إلكترونيًا بين ادارة الاعداد البرلماني ومكاتب الاعضاء.

وحاضر خلال الورشة كل من مدير إدارة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتكليف عمر العجيل ورئيس قسم توظيف السكرتارية زهراء الصفار، ورئيس قسم الأسئلة ايمان السندان، ورئيس قسم الاقتراحات عنود البخيت، وباحث اول اقتصادي عبدالعزيز الهديب، ومهني أول من قسم الشؤون الوظيفية عبدالعزيز المعوشرجي.

المصدر
الدستور
الوسوم
26 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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