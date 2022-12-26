سيارات الإطفاء تصل لمكان الحريق

فرق الإطفاء تسيطر على حريق عمارة في منطقة خيطان

26 ديسمبر، 2022
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الاطفاء تمكنت صباح اليوم الإثنين من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة خيطان ، واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الجليب و صبحان والفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونه من 14 دور.

والحريق في الدور 13 مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة ، هذا وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان و مكافحة الحريق واخماده وقد اسفر الحريق عن إصابات متنوعة من حروق واختناق لسكان العمارة واصابة رجل إطفاء وتم تسليمهم جميعًا الي فنيي الطوارئ الطبيه .

المصدر
قوة الإطفاء
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26 ديسمبر، 2022
0 21 أقل من دقيقة

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