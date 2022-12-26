فرق الإطفاء تسيطر على حريق عمارة في منطقة خيطان

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الاطفاء تمكنت صباح اليوم الإثنين من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة خيطان ، واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الجليب و صبحان والفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونه من 14 دور.

والحريق في الدور 13 مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة ، هذا وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان و مكافحة الحريق واخماده وقد اسفر الحريق عن إصابات متنوعة من حروق واختناق لسكان العمارة واصابة رجل إطفاء وتم تسليمهم جميعًا الي فنيي الطوارئ الطبيه .