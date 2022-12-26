لجنة غير محددي الجنسية

“غير محددي الجنسية” ناقشت 7 اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لـ” البدون”

26 ديسمبر، 2022
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ناقشت لجنة غير محددي الجنسية في اجتماعها اليوم 7 اقتراحات بقوانين مقدمة من قبل مجموعة من النواب بخصوص نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، والحقوق المدنية والاجتماعية وأيضا الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة قررت الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين مع جهات الدولة والمؤسسات والوزارات المعنية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهات نظرهم.

وأضاف إن كل الآراء سيتم تضمينها في التقارير التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الأمة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضية تمس الجميع وتهم مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .

وقال شمس إن اللجنة اجتمعت بحضور رئيس اللجنة النائب أسامة الزيد والنواب د. حسن جوهر والصيفي الصيفي وعبد الله فهاد العنزي.

المصدر
الدستور
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26 ديسمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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