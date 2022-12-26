بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 9ر49 نقطة ليبلغ مستوى 07ر7228 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر112 مليون سهم عبر 6479 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار (نحو 5ر81 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر43 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5591 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 في المئة من خلال تداول 14ر64 مليون سهم عبر 2976 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 6ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر53 نقطة ليبلغ مستوى 47ر8028 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر0 في المئة من خلال تداول 8ر48 مليون سهم عبر 3503 صفقات بقيمة 1ر20 مليون دينار (نحو 9ر60 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 80 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5708 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر1 في المئة من خلال تداول 51 مليون سهم عبر 2051 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(حيات كوم) و(تنظيف) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(اجيليتي) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المعدات) و(الديرة) و(أرجان) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.