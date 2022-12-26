من حملة البلدية

البلدية: تحرير 7 مخالفات للمحلات بمنطقة ابو الحصانية 

26 ديسمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة ابوالحصانية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية. 

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب بأن الجولة التي ترأسها واشرف عليها على المحلات بمنطقة ابوالحصانية قد اسفرت عن تحرير 7 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان بدون ترخيص ، عدم وضع الترخيص في مكان بارز .ودعا العقاب أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات و الضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري. 

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
26 ديسمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

تعيين فاضل محمود الدوسري رئيساً تنفيذياً لشركة المشروعات السياحية

26 ديسمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم

26 ديسمبر، 2022

الداخلية: ضبط مكتب خدم وهمي يأوي 7 مخالفين لقانون الإقامة

26 ديسمبر، 2022

مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في كنيسة بولاية كولورادو الأمريكية

26 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى