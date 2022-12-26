البلدية: تحرير 7 مخالفات للمحلات بمنطقة ابو الحصانية 

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة ابوالحصانية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب بأن الجولة التي ترأسها واشرف عليها على المحلات بمنطقة ابوالحصانية قد اسفرت عن تحرير 7 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان بدون ترخيص ، عدم وضع الترخيص في مكان بارز .ودعا العقاب أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات و الضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.