النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح فتح التوظيف في القطاع النفطي للمواطنين خريجي كلية الدراسات التكنولوجية

26 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بفتح التوظيف في القطاع النفطي للمواطنين خريجي كلية الدراسات التكنولوجية في عدد من التخصصات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لخلو إعلان القطاع النفطي المؤرخ بتاريخ 2022/9/11 من إدراج خريجي كلية الدراسات التكنولوجيا في التخصصات التالية:

دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية، دبلوم هندسة الكمبيوتر، ولإتاحة الفرصة لأصحاب هذه التخصصات للعمل في القطاع النفطي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

فتح إعلان توظيف في القطاع النفطي للمواطنين خريجي كلية الدراسات التكنولوجية في التخصصات التالية:

“دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية، دبلوم هندسة الكمبيوتر”.

المصدر
الدستور
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26 ديسمبر، 2022
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