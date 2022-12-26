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كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية على أثر توغل طائرات مسيرة كورية شمالية

26 ديسمبر، 2022
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اتهمت كوريا الجنوبية الاثنين كوريا الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سيول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات تحذيرية لصدها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن “عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي” في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي، بينما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن إحدى الطائرات الحربية وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز “كي ايه-1” تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.

المصدر
أ ف ب
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26 ديسمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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