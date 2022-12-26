إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية روسية والحصيلة ثلاثة قتلى

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية روسية والحصيلة ثلاثة قتلى

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ليل الأحد الإثنين طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية “في 26 كانون الأول/ديسمبر حوالى الساعة 01,35 بتوقيت موسكو (22,35 ت غ)، أسقطت مركبة جوية أوكرانية من دون طيار على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف”.

وأضافت أنه “نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس كانوا في المطار بجروح قاتلة”.

وكانت موسكو ذكرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر أن طائرات مسيرة أوكرانية أحدثت انفجارات في مطار إنجلز وقاعدة أخرى في منطقة ريازان.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع تأكيدا أنه لم تتضرر أي طائرات.