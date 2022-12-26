صورة أرشيفية

انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا في صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصا

26 ديسمبر، 2022
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أصيب 51 شخصا بالتسمم بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته في جنوب شرق صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيه الحادث إن تسرب الأمونيا تسبب في “51 حالة تسمم”، مضيفا في مؤتمر صحافي أن سبعة أشخاص نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساءً ما أدى الى “تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء”.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع اصابات اخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

المصدر
أ ف ب
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26 ديسمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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