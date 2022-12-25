مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في كنيسة بولاية كولورادو الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما في حادث إطلاق نار وقع اليوم الأحد في قاعة (مملكة شهود يهوه) في مدينة (ثورنتون) بولاية كولورادو الأمريكية بينما تقوم السلطات المعنية بفحص جهاز مشبوه عثرت عليه في مكان الحادث.

وأكدت شرطة (ثورنتون) في بيان أن رجلا أطلق النار على امرأة فقتلها ثم قتل نفسه قائلة إن “الشخصين كانا متزوجين” وأنهما كانا عضوين سابقين في مجمع قاعة الملكوت.

وغردت شرطة (ثورنتون) قائلة إن “ثمة تواجدا مكثفا للشرطة في مكان الحادث. لا يوجد تهديد نشط”.

وقالت الشرطة في تغريدة منفصلة إن “وحدة المواد الخطرة تقوم حاليا بفحص جهاز مشبوه تم العثور عليه في مكان الحادث”.

وأضافت الشرطة أن “التحقيق واستجواب الشهود وفحص مكان الحادث لا يزال جاريا”.