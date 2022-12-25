كأس الخليج

العراق يعلن نفاد بطاقات دخول حفل افتتاح “خليجي 25”

25 ديسمبر، 2022
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاحد نفاد بطاقات الدخول لمباريات بطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المخصصة لحفل الافتتاح.

وقال عضو الاتحاد رئيس اللجنة الاعلامية لخليجي 25 أحمد الموسوي في بيان إن بطاقات الدخول نفدت بالكامل بعد طرحها للجمهور بساعات فقط.

وبين ان البطاقات المخصصة لبقية أدوار البطولة ستطرح اليوم عبر المنافذ الالكترونية اما عملية البيع المباشر للتذاكر فستطرح بعد 28 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في محافظة (البصرة) العراقية في السادس من يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات وطنية وستستمر منافساتها حتى ال 19 من الشهر نفسه.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2022
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