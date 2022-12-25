البرجس خلال الجولة التفقدية

وكيل “الداخلية”: تعاون الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية يهدف لحماية الأمن الداخلي ومواجهة التحديات

25 ديسمبر، 2022
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أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأحد أن التعاون بين الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية يهدف إلى مواجهة التحديات والظروف المختلفة ويبرز العمل الأمني المشترك للقطاعات المنفذة لحماية الأمن الداخلي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال تفقد وكيل “الداخلية” قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي موقع إقامة تمرين تعاون (1) بين الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في ميدان الأديرع التابع لوزارة الدفاع يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات والمشرف العام على التمرين اللواء جمال الصايغ وعدد من قيادات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي.

ونوه الفريق البرجس بمستوى الجاهزية والاستعداد للتمرين وضرورة المتابعة الدؤوبة لبرامج التدريب للوقوف على مستوى جاهزية الوحدات والأجهزة ومستوى الاتصال وترسيخ فكر العمل بروح الفريق الواحد مشيدا بالجهود التي قامت بها وزارة الدفاع في توفير كافة أشكال الدعم لإنجاح التمرين.

وذكر البيان ان وكيل الوزارة استمع إلى شرح موجز عن التحضيرات والاحتياجات والتجهيزات اللازمة لبدء التمرين المشترك تحت مظلة لجنة الدفاع المدني واطلع على برامج وآليات تنفيذ السيناريوهات والإجراءات وتوحيد المفاهيم بين الجهات العسكرية والهيئات المدنية التي يتم تنفيذها لتحقيق التنسيق المتكامل للجهات المشاركة والوصول إلى مستوى الجاهزية والاستعداد لأي طارئ.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2022
0 32 دقيقة واحدة

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