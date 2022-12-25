وزير الخارجية يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية وفدا برلمانيا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقين.

واستذكر وزير الخارجية أبرز المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين في ستة عقود من التعاون والشراكة والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.

واستذكر ايضا ما تم تطويره بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين على صعيد التنسيق الدبلوماسي والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله وما يمكن تحقيقه على مدى الأعوام المقبلة في هذا الإطار.

وبدورهم جدد أعضاء الكونغرس الأمريكي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين الصديقين معربين عن وافر الشكر والعرفان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها.

كما أعربوا عن الامتنان لدولة الكويت على جهودها الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في توفير الاستقرار ودعم وتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأكدوا الأهمية الكبرى للروابط المشتركة التي تجمع بين الكويت وواشنطن لاسيما في تطوير التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار الواعدة بينهما وأيضا التعاون طويل الأمد بين الجانبين في مجالات الطاقة والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات المتنوعة والشاملة.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

هذا وقد ضم وفد الكونغرس الأمريكي كلا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية: النائب جو ويلسن والنائب سوزان وايلد والنائب سارا جاكوبز وعضو لجنة الأمن الوطني النائب كات كاماك وعضو لجنة المحاربين القدامى النائب أماتا كولمن رادواغن.