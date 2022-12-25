مقتل خمسة أشخاص إثر سقوط حافلة في نهر في شمال غرب اسبانيا

مقتل خمسة أشخاص إثر سقوط حافلة في نهر في شمال غرب اسبانيا

يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبيرة الأحد للعثور على ناجين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وبحسب السلطات، وقع الحادث السبت قبيل الساعة 21,30 (20,30 ت غ) في ليلة عيد الميلاد في بلدة سيرديدو-كوتوباد القريبة من فيغو قرب الحدود مع البرتغال.

وكان ثمانية أو تسعة أشخاص على متن الحافلة التي كانت تنتقل بين مدينتي لوغو وفيغو. وتم إنقاذ اثنين ونقلهما إلى المستشفى، وهما سائق الحافلة وراكبة.

وبحسب إدارة الطوارئ في غاليسيا التي نشرت تغريدة مرفقة بصورة تظهر أن الحافلة سقطت في قاع نهر هائج، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في الحادث.

وقال مصدر في الحرس المدني إن شخصاً أو شخصين ما زالا في عداد المفقودين.

وأوضح لوكالة فرانس برس ان “العدد غير معروف بشكل دقيق” لأن السائق غير متأكد من عدد الاشخاص الذين كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.

وبحسب السلطات، فإن الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم هم شابة بيروفية كانت تعمل لدى شخص مسن في غاليسيا، وأربعة إسبان يعيشون في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم الحرس المدني في بونتيفيدرا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي والبعيدة عن مكان الحادث بحوالي 30 كيلومترا، لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع في مكان “عميق جداً” وبالتالي من الصعب الوصول إليه.

واشار المتحدث إلى نشر معدات كبيرة للعثور على الركاب المفقودين. وما زالت أسباب الحادث مجهولة حتى الآن. وجاءت اختبارات سائق الحافلة لتعاطيه الكحول والمخدرات سلبية، وفق الحرس المدني.

وذكرت صحيفة “لا فوث دي غاليسيا” أن من بين الركاب أشخاص في طرق عودتهم من زيارة أقارب محتجزين في مركز سجن مونتيروسو بوسط غاليسيا.